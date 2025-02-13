أهلي جدة بالقوة الضاربة أمام النصر في الدوري السعودي

أعلن الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني لفريق أهلي جدة، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة النصر، في المباراة التي تجمع بينهما في قمة منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري السعودي (روشن).

يستضيف فريق أهلي جدة، اليوم الخميس، نظيره النصر على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، في لقاء ينطلق في السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

يدخل أهلي جدة مباراته أمام النصر بقوته الهجومية الضاربة، حيث دفع يايسله بالرباعي: رياض محرز، إيفان توني، ويندرسون جالينو وجابري فيجا في الخط الهجومي.

يحتل اهلي جدة المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي (روشن) برصيد 38 نقطة، بينما يأتي النصر في المرتبة الرابعة وفي رصيده 41 نقطة.

تشكيل أهلي جدة ضد النصر

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: علي مجرشي - روجر إيبانيز - ميريح ديميرال - عبدالله العمار

خط الوسط: فرانك كيسي - زياد الجهني - جابري فيجا

وفي الهجوم: رياض محرز - إيفان توني - ويندرسون جالينو.