حماس: سنفرج فقط عن الرهائن الثلاثة المتفق عليهم مع الوسطاء

قالت مصادر، اليوم الخميس، إن حركة حماس سحبت عرضا للإفراج عن ستة رهائن يوم السبت المقبل، معلنة أنها ملتزمة بالاتفاق المبرم مع الوسطاء.



وكان العرض مشروطا بأن تسمح إسرائيل بدخول المعدات الثقيلة إلى غزة لإزالة الأنقاض، فضلا عن إدخال الخيام والكرافانات لإيواء الفلسطينيين المشردين لكن إسرائيل أبلغت الوسطاء المصريين والقطريين بتأجيل دخولهم، بحسب المصادر.



وقال أحد المصادر إن "حماس ستفرج الآن عن ثلاثة رهائن فقط يوم السبت كما كان مقررا".



وأظهرت صور حية بثتها شبكات التلفزيون الإقليمية اصطفاف الآلات والخيام والكرافانات على الجانب المصري من حدود غزة يوم الخميس.