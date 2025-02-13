رونالدو ودوران يقودان تشكيل النصر أمام أهلي جدة بالدوري السعودي

أعلن الإيطالي ستيفانو بيولي، المدير الفني لفريق النصر، الذي يضم بين صفوفه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة أهلي جدة، في المباراة التي تجمع بينهما في قمة منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري السعودي (روشن).

يحل فريق النصر بقيادة رونالدو، اليوم الخميس، ضيفًا على نظيره أهلي جدة بملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، في لقاء ينطلق في السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

يقود رونالدو تشكيل النصر أمام أهلي جدة، رفقة المهاجم الكولومبي جون دوران، الوافد الجديد لصفوف العالمي في فترة الانتقالات الشتوية المنقضية قادمًا من أستون فيلا الإنجليزي.

خاض كريستيانو رونالدو 18 مباراة مع النصر في الدوري السعودي هذا الموسم، سجل خلالها 16 هدفًا وصنع 3 آخرين.

يحتل النصر المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي (روشن) برصيد 41 نقطة، بينما يأتي أهلي جدة في المرتبة الخامسة وفي رصيده 38 نقطة.

تشكيل النصر ضد أهلي جدة

حراسة المرمى: بينتو

خط الدفاع: سلطان الغنام - محمد سيماكان - إيمريك لابورت - سالم النجدي

خط الوسط: أوتافيو - مارسيلو بروزوفيتش - عبدالله الخيبري - ساديو ماني

وفي الهجوم: كريستيانو رونالدو - جون دوران.