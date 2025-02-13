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الخميس 13 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

رئيس البرلمان العربي: عقد مؤتمر برلماني لمناقشة الحلول العربية للقضية الفلسطينية

البرلمان العربي
البرلمان العربي
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قال محمد أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، إن الدعوات لتهجير الفلسطينيين تعد من أخطر الأطروحات، إذ تستهدف تصفية القضية الفلسطينية والقضاء على فكرة حل الدولتين، مؤكدًا، أن السبيل الأمثل للتصدي لهذه المخططات هو توحيد الصف العربي، مشددًا على أن الدول العربية لن تقبل المساس بسيادة أي دولة عربية.

وأضاف اليماحي، خلال مداخلة مباشرة على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الدعوة لعقد قمة عربية طارئة في هذه اللحظات الحرجة تعكس وحدة الإرادة العربية ورفضها لأي مخططات تهدف إلى زعزعة الصفوف العربية، مؤكدًا، أن البرلمان العربي سيواصل دعم الموقفين المصري والأردني في المحافل الدولية، إلى جانب تأييد أي مبادرة عربية لإعادة إعمار غزة ورفض التهجير القسري.


وأشار إلى أن هناك مؤتمرًا سيُعقد بحضور جميع رؤساء البرلمانات العربية، برئاسة رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، ورئيس اتحاد البرلمان العربي إبراهيم بوغالي، لمناقشة الحلول العربية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، مؤكدًا أنها ستظل القضية المركزية الأولى للعالم العربي.


https://www.youtube.com/watch?v=kqAsTu_T0kg

إعادة إعمار غزة القضية الفلسطينية رئيس البرلمان العربي