تعرف على قرعة البطولة العربية لسباعيات الرجبي بالإسكندرية

أجريت مساء الخميس، قرعة البطولة العربية لسباعيات الرجبي المقرر إقامتها على ستاد الإسكندرية، خلال يومي 14 و15 فبراير الجاري بمشاركة 9 منتخبات.

وتعد هذه البطولة رقم 10 للرجال فيما ستكون هذه النسخة هي الخامسة على صعيد منافسات السيدات.

وأسفرت قرعة منافسات الرجال، عن وقوع المنتخب المصري في منافسات المجموعة الثانية إلى جوار كلًا من: "الإمارات - الأردن - العراق - لبنان"، فيما ضمت المجموعة الأولى منتخبات: "المغرب - السعودية - ليبيا - فلسطين".

وسيبدأ منتخبنا الوطني مشواره في البطولة بمواجهة نظيره العراقي في العاشرة من صباح غدًا الجمعة.

وتضم قائمة منتخب مصر لرجال الرجبي 12 لاعبًا وهم: "أحمد السيد وسيف السنباطي وأحمد نجيب وعلي منسي وجوزيف سليم ومروان أحمد وياسين صاحب ومحمد حمزاوي وأحمد هشام وياسين الدعور ومحمود سليمان وفادي شحتة"

فيما ستقام منافسات السيدات بنظام الدوري من دور واحد بين المنتخبات التالية: "مصر - تونس - الإمارات - لبنان - الأردن - السعودية".

وستخوض سيدات الفراعنة مباراتهن الأولى في البطولة أمام نظيرتهن من لبنان في الحادية عشر من صباح عدًا الجمعة.

بينما تضم قائمة منتخب مصر لسيدات الرجبي 12 لاعبة وهن: "هالة قورة ورولا الوزيري وكنزي سلامة وملك سويلم وندا سمير وفريدة زقزوق وفريدة الشرقاوي ونور شلبي وملك سيف النصر وروان رشاد وفريدة الجزار وميسرة محمد".

وتقام منافسات الرجال بنظام المجموعتين على أن يصعد الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور قبل النهائي حيث يواجه أول المجموعة الأولى ثاني المجموعة الثانية، الأمر نفسه بالنسبة للمجموعة الثانية حتى الوصول إلى المباراة النهائية التي ستقام يوم السبت.

وكانت منتخب مصر للرجبي رجال قد توج بلقب البطولة عام 2018 بعدما كان قد حقق فضيتين متتاليتين في عامي 2016 و 2017 بينما حقق منتخب السيدات عام 2021 إنجاز تاريخي بالتتويج باللقب في أول مشاركة له دون تلقي أي محاولة في منطقتهم ثم حقق بعدها سيدات الفراعنة ميداليتين برونزيتين متتاليتين في عامي 2023 و 2024.