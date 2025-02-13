ضمك يتعادل مع الأخدود في الدوري السعودي بدون طارق حامد

حقق فريق ضمك، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري طارق حامد، مساء اليوم الخميس، تعادلًا سلبيًا ثمينًا مع مضيفه الأخدود، خلال المباراة التي جمعت بينهما على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري السعودي (روشن).

شهدت المباراة غياب طارق حامد عن صفوف ضمك، لعدم الجاهزية الفنية، بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به مطلع الموسم الجاري 2024-2025.

حافظ فريق ضمك على نظافة شباكه طوال دقائق اللقاء، بالرغم من حصول مشاري النمر مهاجم الفريق على بطاقة حمراء في الدقيقة 12، ليكمل رفاق طارق حامد المباراة بنقص عددي في وقت مبكر.

أرقام طارق حامد مع ضمك

لم يشارك طارق حامد مع ضمك في الدوري السعودي سوى في مباراتين هذا الموسم، كما ينتهي عقده في صيف 2025.

بتلك النتيجة، رفع ضمك رصيده إلى 24 نقطة في المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي (روشن)، بينما وصل رصيد الأخدود إلى 16 نقطة في المركز الرابع عشر.