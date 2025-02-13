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الخميس 13 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تشكيل هجومي لـ إنبي أمام الاتحاد السكندري فى الدوري المصرى

انبى
انبى
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أعلن الجهاز الفني لنادي إنبي، عن التشكيل الرسمي الذي سيخوض به الفريق مواجهة الاتحاد السكندري، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل إنبي على النحو التالي:

حراسة المرمى: رمضان مصطفى

خط الدفاع: أحمد خليل "كالوشا"، أحمد صبيحة، محمد حامد

خط الوسط: مصطفى دويدار، محمد ناصر، زياد كمال، مصطفى شكشك

خط الهجوم: أحمد حواش، أحمد أمين قفة، محمد حتحوت

يدخل إنبي المباراة ساعيًا لتحقيق الفوز لتحسين مركزه في جدول الترتيب، بينما يأمل الاتحاد السكندري في مواصلة نتائجه الإيجابية هذا الموسم.

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