تشكيل هجومي لـ إنبي أمام الاتحاد السكندري فى الدوري المصرى

أعلن الجهاز الفني لنادي إنبي، عن التشكيل الرسمي الذي سيخوض به الفريق مواجهة الاتحاد السكندري، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل إنبي على النحو التالي:

حراسة المرمى: رمضان مصطفى

خط الدفاع: أحمد خليل "كالوشا"، أحمد صبيحة، محمد حامد

خط الوسط: مصطفى دويدار، محمد ناصر، زياد كمال، مصطفى شكشك

خط الهجوم: أحمد حواش، أحمد أمين قفة، محمد حتحوت

يدخل إنبي المباراة ساعيًا لتحقيق الفوز لتحسين مركزه في جدول الترتيب، بينما يأمل الاتحاد السكندري في مواصلة نتائجه الإيجابية هذا الموسم.