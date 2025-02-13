توصيل المرافق لتشغيل نادي دمياط الرياضي

أعلن الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، عن قرب الانتهاء من أعمال توصيل مرفق الكهرباء، بنادى دمياط الرياضي بموقعه بمدينة رأس البر، إيذانا لشغيله الاسبوع القادم ، حيث لفت الى أنه تم تنفيذ توصيلات الصرف الصحي بالنادي خلال الفترة الماضية.

فيما وقد أشار " الدكتور أيمن الشهابى " إلى أن وزارة الشباب والرياضة قد قامت بتحمل كافة تكاليف توصيل المرافق إلى النادى ، حيث توجه بخالص الشكر والتقدير إلى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على دعمه الكبير للنادي.

وفى صعيد متصل، أوضح " محافظ دمياط " أن هناك تنسيق تام بين المحافظة والوزارة لإعداد خطة تتضمن آلية استغلال السور الخارجى لنادى دمياط الرياضي، لعمل محال تجارية ، تعود عوائدها لصالح النادى ، بما يضمن استمرار قيام النادى بدوره ، لأبناء دمياط واستعادة مكانته التى يستحقها بين أندية مصر .

ونظمت إدارة "تنفيذ المشروعات " بمديرية الشباب والرياضة دمياط ، التصفيات التمهيدية لمهرجان ابداع لمراكز الشباب الموسم الخامس 2025 فى مجال "القصةالقصيرة" ، المقامة في الفترة من 10 فبراير حتى 25فبراير 2025.

بمشارك فكرى داود موجه عام بالتربية والتعليم و عضو اتحاد الكتاب الدكتور مختار السيد رزق أستاذ دكتور بكلية الآداب جامعة دمياط لتحكيم المسابقة ، وعقدت المسابقة على مستوى المحافظة ، بقاعة المديرية ، وتمّ مناقشة وتقييم الأعمال المشاركة في التصفيات وإعلان أسماء الفائزين المُصَعَّدين الى التصفيات النهائية سحر رجب المركز الأوّل مركز شباب مدينة دمياط وبسمة صلاح أنور المركز الثانى مركز الوسطانى وألاء هشام المركز الثالت مركز شباب مدينة دمياط، حيث يأتى ذلك برعاية دكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وعناية دكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط وتوجيهات عبده الشعراوى القائم بأعمال مدير المديرية وإشراف كابتن مديح حماد وكيل المديرية للشباب.