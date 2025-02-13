أحمد عاطف أفضل لاعب فى مباراة مودرن سبورت وطلائع الجيش

حصد اللاعب أحمد عاطف جائزة رجل مباراة مودرن سبورت وطلائع الجيش، والتي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ١٣ من مسابقة دوري نايل.

بهذا التعادل أضاف كل فريق نقطة إلى رصيده ليصبح رصيد مودرن سبورت 8 نقاط أحتل بها المركز الـ 17، بينما اصبح رصيد طلائع الجيش 17 نقطة فى المركز الـ 11 من ترتيب الدورى.

وكا مودرن سبورت برئاسة الدكتور وليد دعبس، قد أعلن قبل المباراة عن تعيين الكابتن أحمد صالح في منصب المدرب ضمن الجهاز الفني الجديد للفريق والمقرر الإعلان عنه خلال ساعات، وذلك ضمن خطة النادي في التطوير خلال المرحلة المقبلة.

وأعلن نادي مودرن سبورت بشكل رسمي، إقالة مدربه الفرنسي فرانك دوما قبل ساعات من لقاء طلائع الجيش اليوم الخميس، في الجولة الثالثة عشرة للدوري المصري.