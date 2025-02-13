مودرن سبورت يخطف نقطة من طلائع الجيش في دوري "نايل"

انتهى لقاء فريق مودرن سبورت مع ضيفه طلائع الجيش، بالتعادل السلبى بدون أهداف، فى المباراة التي جمعت بينهما اليوم، على ملعب "استاد القاهرة الدولى"، ضمن منافسات الجولة الـ 13 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "نايل".

بهذا التعادل أضاف كل فريق نقطة إلى رصيده ليصبح رصيد مودرن سبورت 8 نقاط، احتل بها المركز الـ 17، بينما أصبح رصيد طلائع الجيش 17 نقطة فى المركز الـ 11 من ترتيب الدورى.

وكان مودرن سبورت برئاسة الدكتور وليد دعبس، أعلن قبل المباراة تعيين الكابتن أحمد صالح في منصب المدرب ضمن الجهاز الفني الجديد للفريق، والمقرر الإعلان عنه خلال ساعات، وذلك ضمن خطة النادي في التطوير خلال المرحلة المقبلة.

وأعلن نادي مودرن سبورت بشكل رسمي، إقالة مدربه الفرنسي فرانك دوما قبل ساعات من لقاء طلائع الجيش اليوم الخميس، في الجولة الثالثة عشرة للدوري المصري.