تدريبات ومعسكرات تعليمية في خطط هيئة إنقاذ الطفولة بالمنيا فى ٢٠٢٥

ناقش مسؤلى هيئة انقاذ الطفولة بالمنيا إنجازات العام الماضي ومناقشة المستهدف للعام الحالي 2025، ومتابعة ما تم تنفيذه من المشروعات والمبادرات التعليمية والتنموية.

واستعرضت الدكتورة أسماء عبد الجابر أبرز إنجازات الهيئة وتسليط الضوء على الفاعليات المنفذة خلال إجازة نصف العام الدراسي، حيث تم تدريب 1700 معلم و600 قيادة مدرسية على مهارات إدارة عملية التعليم والتعلم، إلى جانب تدريب 63 متدربًا على تقوية مهارات القراءة والكتابة. كما تم تنظيم معسكرات تعليمية في 10 مدارس آمنة للأطفال، لتحفيز الطلاب على ممارسة الأنشطة المختلفة، بالإضافة إلى اقامة معسكر “كامبينيا” لبناء القدرات الخاصة بأعضاء برلمان الطفل المصري ودعم المبادرات المجتمعية.

وأشارت عبد الجابر إلى أن خطة الهيئة للعام الحالى تتضمن اختيار 40 مدرسة لإجراء أعمال الصيانة بمراكز ملوي، المنيا، وأبوقرقاص، إلى جانب تحديد موعد انعقاد اللجنة الاستشارية لمتابعة تنفيذ المشروعات التنموية المختلفة والتي ستقوم بها الهيئة بالمحافظة في عام 2025.

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