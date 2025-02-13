الأهلي يتسلم رخصة الحفر وبناء الاستاد.. و«القلعة الحمراء» تعلن موعد بدء التنفيذ

تسلم النادي الأهلي رسميًا من هيئة المجتمعات العمرانية أمس الأول، رخصة الحفر الخاصة باستاد الأهلي بعد سداد الرسوم المالية المقررة، كما تسلم أيضًا رخصة البناء الخاصة بالاستاد.

وفي ضوء ذلك قامت شركة القلعة الحمراء المسئولة عن تنفيذ المشروع بإنهاء كافة الإجراءات تمهيدًا لبدء عملية الحفر والبناء في الموعد الذي سوف يتم الإعلان عنه خلال الاحتفالية التاريخية التي ستقام مساء غدٍ بمعبد حتشبسوت في مدينة الأقصر

ويحضر احتفالية الغد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، ولفيف من الشخصيات العامة والرياضية التي تم توجيه الدعوة إليها.