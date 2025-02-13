"سرفيس الجيزة": ضبط 237 مخالفة بعد شن 33 حملة بمختلف نطاق المحافظة

شن جهاز السرفيس بالجيزة، حملات مكبرة تفتيشية وتمشيطية برئاسة اللواء حازم لاشين الرئيس التنفيذى لجهاز السرفيس والنقل الجماعي، وبالتنسيق والتعاون مع الإدارة العامة للمرور، بمتابعة وإشراف الرائد محمد سعد رئيس قسم مرور وسرفيس الجيزة.

ووصل عدد الحملات التي شنها الجهاز إلى 33 حملة على مدار 6 أيام متتالية، بتنفيذ حملات تفتيشية مُكبرة على كافة أنحاء المحافظة، وأسفرت الحملات عن ضبط عدد 237 مخالفة، وجاءت الحملات بناء على توجيهات توجيهات محافظ الجيزة.

شارك فى الحملات الرائد فوزى جاد نائب رئيس جهاز السرفيس ، محمد العنانى

مساعد رئيس الجهاز للسرفيس ، وليد حمودة مساعد رئيس الجهاز للمتابعة الميدانية ورئيس قطاع الهرم ، حشمت حسن مساعد رئيس الجهاز للأقاليم ، شريف أبوهميلة مساعد رئيس الجهاز للمنطقة الجنوبية ، وتنوعت المخالفات بين تقطيع وتغيير وانتهاء خط السير والوقوف فى مواقف عشوائية وتحصيل أجرة زيادة .

و شملت الحملات عدد من مناطق: «المنيب، شارع البحر الأعظم، ميدان الجيزة الرئيسى، شارع السودان، شارع الجامعة، ميدان النهضة، كوبرى الخشب ميدان لبنان، عرابى، الكيت كات، ونزلة كوبرى العمرانية وخاتم المرسلين والمريوطية هرم، وفيصل وأعلى نفق اللبينى، الرماية، طريق المنصورية، كرداسة،ناهيا البلد، طريق مصر أسيوط.