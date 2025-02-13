ليفربول وإيفرتون يتحدان بعد أحداث ديربي الميرسيسايد

أصدر ناديا ليفربول وإيفرتون بيانًا مشتركًا أعربا فيه عن إدانتهما الشديدة للإساءة العنصرية التي تعرض لها لاعب إيفرتون، عبد الله دوكوري، عقب انتهاء مباراة ديربي الميرسيسايد التي جمعت الفريقين مساء أمس الأربعاء، في مباراة مؤجلة من الأسبوع الـ15 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء في البيان الذي نشره الناديان عبر مواقعهما الرسمية: «ندين الإساءة العنصرية التي تعرض لها عبد الله دوكوري، وسنعمل مع شرطة ميرسيسايد التي تجري تحقيقًا لتحديد الأفراد المتهمين».

بيان ليفربول وإيفرتون بعد أحداث ديربي الميرسيسايد

وأضاف البيان: «مثل هذه الإساءة مستهجنة ولا ينبغي التسامح معها. كما نشجع الأشخاص الذين يشهدون أو يتعرضون للإساءة عبر الإنترنت على الإبلاغ عنها وتسليط الضوء عليها على منصات التواصل الاجتماعي التي تظهر عليها».

ودعا الناديان شركات وسائل التواصل الاجتماعي إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد المتورطين في هذه الإساءات، حيث جاء في البيان: «يتعين علينا جميعًا، بما في ذلك شركات وسائل التواصل الاجتماعي، اتخاذ موقف عدم التسامح مطلقًا».

وتابع البيان: «ويتعين على المنصات تحمل المسؤولية واتخاذ الإجراءات اللازمة لحظر مثل هؤلاء المعتدين. ليس للعنصرية والكراهية مكان على الإنترنت، أو في ملاعبنا أو في مجتمعاتنا».

أحداث مباراة ديربي الميرسيسايد

أحداث مباراة ديربي الميرسيسايد

وكانت مباراة ديربي الميرسيسايد، التي جمعت فريق ليفربول ضد إيفرتون على ملعب جوديسون بارك معقل التوفيز، شهدت أحداثًا مثيرة واشتباكات بين اللاعبين عقب صافرة النهاية، حيث توجه عبدالله دوكوري، لاعب إيفرتون، نحو جماهير ليفربول، قبل أن يشتبك معه كورتيس جونز، لاعب ليفربول، مما أدى إلى تصاعد التوتر بين جميع اللاعبين.

أشهر حكم اللقاء مايكل أوليفر البطاقة الحمراء في وجه كل من سلوت ومساعده، سبايك هولشوف، بسبب اعتراضهما على القرارات التحكيمية، بجانب طرد دوكوري وجونز.

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 2-2، بعد أن سجل تاركوفسكي هدف التعادل لصالح إيفرتون في الدقيقة 90+7، وسط فرحة هستيرية من جماهير النادي.

افتتح نوربيرتو بيتو التسجيل لصالح إيفرتون في الدقيقة 11، بعدما انفرد بالحارس أليسون بيكر بتمريرة من زميله جاراد برانثويت.

وقدم النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول تمريرة سحرية لزميله أليكسيس ماك أليستر في الدقيقة 16، قبل أن يسجل الفرعون هدفًا في الدقيقة 73.