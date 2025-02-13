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الخميس 13 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الأمن يضبط مكتبة لتقليد الكتب الدراسية في الجيزة

ضبط مكتبة لتقليد
ضبط مكتبة لتقليد الكتب الدراسية في الجيزة
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أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام مالك مكتبة ومطبعة "بدون ترخيص"  كائنة بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر بالجيزة بنسخ وتقليد العديد من الكتب الدراسية الخارجية لمختلف المواد والسنوات الدراسية الخاصة بمختلف الشركات بدون تصريح أو تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم ضبط المذكور وبحوزته (250 نسخة #مقلدة من الكتب الدراسية الخارجية لمختلف المواد والسنوات الدراسية الخاصة بمختلف الشركات بدون تصريح بالمخالفة لحقوق الملكية الفكرية).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

مباحث المصنفات الشرطة المتخصصة بالجيزة بنسخ وتقليد العديد من الكتب الدراسية