ads
الخميس 13 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

تفاصيل ضبط أخطر مزوري الدولار في القاهرة

المتهمين
المتهمين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام شخصين لأحدهما معلومات جنائية  مقيمان بدائرة قسم شرطة حدائق القبة في القاهرة  بمزاولة نشاطًا إجراميًا تخصص فى تقليد العملات الأجنبية وترويجها عبر مواقع التواصل الاجتماعى.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر، وبحوزتهما مضبوطات أبرزها (كمية من العملات الأجنبية المقلدة – سيارة ملاكى "مستأجرة بأسم أحدهما تستخدم فى نشاطهما الإجرامى")، وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه. 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

تقليد العملات الأجنبية مواقع التواصل مدينة نصر