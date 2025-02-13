تفاصيل ضبط أخطر مزوري الدولار في القاهرة

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام شخصين لأحدهما معلومات جنائية مقيمان بدائرة قسم شرطة حدائق القبة في القاهرة بمزاولة نشاطًا إجراميًا تخصص فى تقليد العملات الأجنبية وترويجها عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر، وبحوزتهما مضبوطات أبرزها (كمية من العملات الأجنبية المقلدة – سيارة ملاكى "مستأجرة بأسم أحدهما تستخدم فى نشاطهما الإجرامى")، وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.