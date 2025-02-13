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الخميس 13 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بقيمة 27 مليون جنيه

ضبط قضية غسيل أموال
ضبط قضية غسيل أموال بقيمة 27 مليون جنية
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قامت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بمحافظة الدقهلية) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي فى الإتجار بالأسلحة النارية بدون ترخيص ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات).
وقد قدرت أعمال الغسل بـ (27 مليون جنيه تقريبًا).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة الدقهلية 27 مليون جنيه بغسل الأموال