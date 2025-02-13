خروج حمو بيكا من محبسه بعد انتهاء مدة حبسه شهرين

بعد قضائه عقوبة الحبس لمدة شهرين، قررت النيابة العامة بالإسكندرية خروج مطرب المهرجانات حمو بيكا من محبسه، وذلك بعد اتهامه بإقامة حفل بدون ترخيص في منطقة البيطاش غرب الإسكندرية، بعد إنهاء إجراءات خروجه من محبشه ووصله إلى قسم شرطة الدخيلة.

قامت الشرطة الدخيلة بالإسكندرية، من قبل بالقاء القبض على مؤدي المهرجانات حمو بيكا، في يوم 28 ديسمبر الماضي، عقب قيامه بإقامة حفلة في منطقة البيطاش بدون ترخيص، وتم إصدار حكم ضده بالحبس شهرين، ورفض الاستئناف على الحكم الصادر ضده.

فقامت مأمورية بمديرية أمن الإسكندرية، لنقله بعد إنهاء خطاب حبسه، ورفض الاستئناف علي حسبه شهرين في أحدي القضايا، في الدخيلة غرب محافظة الإسكندرية، وجاء بيان الحكم الصادر ضده، بالحبس الواجب التنفيذ للمتهم "محمد .م.م.م."، وشهرته حمو بيكا ، في القضية 38209 لسنة 2018 و3995 لسنة 2019 قسم شرطة الدخيلة.

حيث جاءت الحكم الصادر ضد المتهم حمو بيكا بتاريخ 2019/4/16 حتي 2019/4/30 ، وصدر حكم بالحبس لمدة شهرين علي أن يتم تنفيذ الحكم من تاريخ يوم 2024/12/26 حتي يوم 2025/2/12 يكون تاريخ انهاء مدة حبسه.