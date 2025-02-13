جامعة حلوان تنظم دورة تدريبية متخصصة لمديري العموم والقيادات الجامعية

نظمت جامعة حلوان دورة تدريبية متخصصة لمديري العموم والقيادات الجامعية حول تحليل أنماط السلوك، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، وتأتي هذه الدورة ضمن سلسلة من البرامج التدريبية التي تستهدف تطوير القيادات الجامعية، بما يسهم في تحقيق التميز الإداري ورفع مستوى الخدمات المقدمة.



وأكد الدكتور السيد قنديل أن الجامعة تسعى إلى الاستثمار في العنصر البشري باعتباره المحرك الأساسي لأي عملية تطوير مؤسسي. وأضاف: "إن تأهيل القيادات الإدارية وفق أحدث الأساليب العلمية ينعكس بشكل مباشر على جودة العمل وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للجامعة. كما أن القيم المهنية مثل الأمانة والالتزام والاحترافية يجب أن تكون جزءًا أساسيًا من بيئة العمل، لضمان تحقيق أفضل النتائج وتعزيز ثقافة العمل المؤسسي."



ومن جانبه، أكد اللواء محمد أبو شقة، أمين عام الجامعة، أن التدريب المستمر للقيادات الإدارية هو ضرورة ملحة لمواكبة التطورات وتحقيق التميز في الأداء. وأضاف: "التدريب ليس مجرد وسيلة لاكتساب المعرفة، بل هو خطوة حقيقية نحو التطوير الشخصي والمؤسسي. ففهم مفاهيم القيادة والإدارة الفعالة يساهم في الارتقاء بالمؤسسة، وتعزيز بيئة العمل الإيجابية، وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد البشرية."



وشهدت الدورة محاضرة متخصصة قدمها الدكتور أحمد فوزي، أستاذ الإدارة الفندقية بكلية السياحة والفنادق ومدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، تناول فيها نموذج DISC لتحليل أنماط السلوك، والذي يعد من أبرز الأدوات المستخدمة في فهم التفاعل بين الأفراد داخل بيئة العمل.



واستعرض المحاضر كيفية تطبيق النموذج في الحياة المهنية، حيث يركز على تحليل أنماط السيطرة والهيمنة، والتأثير، والثبات، والامتثال، مما يساعد في تحسين التواصل بين أعضاء الفريق، وتعزيز مهارات القيادة واتخاذ القرار.



وتواصل جامعة حلوان جهودها في تقديم برامج تدريبية متطورة تستهدف جميع الفئات الإدارية، بما يتماشى مع خطط الدولة المصرية لتحديث الجهاز الإداري، وتعزيز كفاءة المؤسسات التعليمية، وترسيخ ثقافة التميز الإداري داخل الجامعات.