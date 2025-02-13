رسميًا.. أرسنال يؤكد غياب هافيرتز لنهاية الموسم

أكد نادي أرسنال الإنجليزي، اليوم الخميس، غياب مهاجمه الألماني كاي هافيرتز لنهاية الموسم الجاري 2024-2025 بسبب الإصابة.

وأعلن أرسنال في بيان نشره على موقعه الإلكتروني، تعرض هافيرتز الأسبوع الماضي لإصابة في أوتار الركبة خلال معسكر الفريق التدريبي المقام حاليًا في دبي.

بيان أرسنال عن إصابة هافيرتز

وجاء في بيان أرسنال أن التقييمات والفحوصات الطبية أن إصابة هافيرتز ستتطلب إجراء عملية جراحية خلال الأيام المقبلة.

وأضاف النادي اللندني في بيانه أن بعد الجراحة مباشرة، يبدأ كاي هافيرتز برنامج التعافي وإعادة التأهيل، والذي من المتوقع أن يمتد حتى فترة التحضير للموسم المقبل.

وأتم البيان أن الجميع في نادي أرسنال يركز بشكل كامل على دعم كاي هافيرتز لضمان عودته إلى لياقته البدنية الكاملة في أقرب وقت ممكن.

تعد إصابة هافيرتز خسارة كبيرة لفريق المدفعجية، حيث يعتبر المهاجم الألماني عنصرًا أساسيًا في تشكيل المدرب الإسباني مايكل أرتيتا.

كما تعتبر إصابة كاي هافيرتز ضربة موجعة للجانرز، حيث أصبح فريق أرسنال بلا مهاجم صريح حتى نهاية الموسم الحالي، خاصة بعد إصابة المهاجم البرازيلي جابرييل جيسوس بقطع في الرباط الصليبي