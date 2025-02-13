افتتاح مسرح جامعة المنيا الأهلية بأحدث الأجهزة ووسائل العرض

افتتح مجلس أمناء جامعة المنيا الأهلية، مسرح الجامعة بمقرها بمدينة المنيا الجديدة، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، رئيس مجلس الشيوخ ورئيس مجلس الأمناء والدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، والقائم بأعمال رئيس جامعة المنيا الأهلية، ، بهدف تعزيز الأنشطة الثقافية والفنية داخل جامعة المنيا الأهلية.

بدأ حفل الافتتاح بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم عرض فيلم تسجيلي لاستعراض أبرز إنجازات جامعة المنيا الأهلية منذ تأسيسها وحتى الآن، مسلطًا الضوء على التطور الأكاديمي والأنشطة الطلابية لطلاب الجامعة التي تهدف إلى بناء جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل.

كما شهد الحضور، فقرة فنية قدمها فريق كورال الجامعة، حيث قدموا مجموعة متميزة ومختارة من الألحان والعروض الفنية المميزة التي أبهرت الحضور وأضفت جوًا من البهجة على الحفل.



وأكد الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا والقائم بأعمال رئيس جامعة المنيا الأهلية، أن افتتاح المسرح يُعد خطوة هامة في إطار دعم الأنشطة الثقافية والفنية داخل الجامعة، مشيرًا إلى أن الجامعة تسعى دائمًا إلى تزويد طلابها بتجارب ثقافية وفنية تسهم في بناء شخصياتهم بشكل متكامل، باعتبارها إحدى جامعات الجيل الرابع الذكية .

وأضاف، أن المسرح الجديد يضم 350 مقعدا ومجهز بأحدث أجهزة الصوتيات والإضاءة ووسائل العرض، سيكون منصة لتنظيم الفعاليات الثقافية والفنية، ويعكس حرص الجامعة على تطوير بيئة تعليمية ملهمة.



من جانبه، أعرب أعضاء مجلس أمناء الجامعة عن تقديرهم للجهود المبذولة من إدارة الجامعة لتطوير المنشآت والمرافق، مؤكدين أن مسرح الجامعة سيكون منبراً لتشجيع الإبداع الفني والثقافي بين الطلاب، ويشكل إضافة كبيرة للأنشطة الطلابية التي تسعى الجامعة لتقديمها.

وعبر الحضور، عن سعادتهم بإنجازات الجامعة الأهلية ، مؤكدين أن مثل هذه الخطوات تعكس رؤية جامعة المنيا الأهلية، في تقديم بيئة تعليمية متكاملة تواكب أحدث المعايير الأكاديمية والثقافية.