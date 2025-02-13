محافظ البحيرة: تجهيز 42 معرض "أهلا رمضان" لتوفير السلع بأسعار مخفضة

عقدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، اجتماعًا موسعًا لمتابعة الموقف النهائي لاستعدادات معارض "أهلاً رمضان" والمقرر افتتاحها مطلع الأسبوع القادم بمختلف مراكز ومدن المحافظة، في إطار حرص محافظة البحيرة على توفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة، والتخفيف عن كاهل المواطنين استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المبارك

وذلك بحضور الدكتور حازم الديب نائب المحافظ؛ واللواء حسن موافي السكرتير العام للمحافظة، أسامة داود السكرتير العام المساعد؛ ووكيل وزارة التموين، ورئيس الغرفة التجارية بالبحيرة، ورئيس جهاز حماية المستهلك، ومدير مديرية الإصلاح الزراعي ورؤساء الوحدات المحلية.

واستعرضت المحافظ خطة توزيع المعارض بكافة مدن ومراكز المحافظة وآليات العمل بها لضمان توفير السلع الأساسية بجودة عالية وبأسعار مناسبة لجميع المواطنين.

وشددت الدكتورة جاكلين عازر على ضرورة التنسيق المستمر بين كافة الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية والعمل على توفير التيسيرات اللازمة لإقامة المعارض وإنجاحها وضمان توافر المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية للتخفيف عن كاهل المواطنين.

كما تم التأكيد على إقامة المعارض في جميع مراكز المحافظة، مع التركيز على المناطق الأكثر احتياجًا لضمان وصول السلع المدعمة إلى الفئات المستهدفة، مشيرة إلى أنه لأول مرة بمحافظة البحيرة سيتم إقامة أكثر من معرض بكافة مراكز المحافظة لتوفير السلع الأساسية بجودة عالية وبأسعار مناسبة وتكثيف الحملات الرقابية للتأكد من جودة المنتجات المعروضة؛ حيث جاري وضع اللمسات النهائية لعدد ٤٢ معرض موزعه على جميع مدن ومراكز المحافظة.

ووجهت المحافظ خلال الاجتماع بالالتزام بتوافر السلع الأساسية بكميات مناسبة، وخاصة السكر، الزيت، الدقيق، الأرز، اللحوم والدواجن، تكثيف الحملات الرقابية للتأكد من جودة المنتجات المعروضة ومنع أي محاولات لرفع الأسعار، توفير منافذ بيع ثابتة ومتحركة في القرى والنجوع، بالتعاون مع الغرفة التجارية لضمان وصول السلع لجميع المواطنين، التنسيق مع مديرية الأمن لتأمين المعارض ومنع أي ممارسات احتكارية، المتابعة الدورية من رؤساء المراكز والمدن للوصول إلى أعلى مستوى من الخدمة.

وفى ختام الاجتماع شددت المحافظ على أهمية التعاون والتنسيق بين جميع الجهات التنفيذية، ومديرية التموين، والغرفة التجارية، وكبرى شركات المواد الغذائية لضمان نجاح المعارض وتحقيق الهدف المرجو منها لتوفير السلع الغذائية طوال الشهر الكريم، مؤكدة أن المحافظة تضع راحة المواطنين في مقدمة أولوياتها، وأنه لن يُسمح بأي تلاعب في الأسعار أو جودة السلع .