فرنسا: نعمل مع نظرائنا الأوروبيين لرفع عدد من العقوبات الاقتصادية عن سوريا

أكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، أنه يعمل مع نظرائه الأوروبيين لرفع عدد من العقوبات الاقتصادية عن سوريا، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وأوضح وزير الخارجية الفرنسي: "لا بد أن نسمح بتدفق المساعدات إلى سوريا مع العمل على رفع العقوبات عنها، ونحتاج جدولا زمنيا واضحا بشأن المرحلة الانتقالية في سوريا".

وتابع: "يجب أن تشمل المرحلة الانتقالية في سوريا كل أطياف الشعب السوري، وهدفنا هو مساعدة سوريا والسوريين في إعادة الإعمار".

وواصل: "جاهزون للاستجابة لمطالب سوريا فيما يتعلق بتحقيق العدالة الانتقالية، ومستعدون للعمل على تأمين المساعدات الإنسانية اللازمة عن طريق الهيئات المختصة".