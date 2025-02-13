وزيرا التعليم المصري والإيطالي يتفقدان مركز "ريادة" لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة

أجرى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، ووزير التعليم والاستحقاق الإيطالي، الدكتور جوزيبي فالديتارا، زيارة لمركز “ريادة المصري الدولي لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة” بمدينة العاشر من رمضان، بحضور السفير الإيطالي لدى مصر، ميكيلى كواروني.

وتفقد الوزيران خلال الزيارة 18 عيادة متخصصة بالمركز تشمل عيادات سمعية وتخاطب وسلوكيات وظيفية، مزودة بأحدث الأجهزة الطبية العالمية.

كما اطلعوا على ورش العمل والأنشطة المخصصة لدعم الإخصائيين وأولياء الأمور، بالإضافة إلى عروض رياضية وترفيهية للطلاب.

وأكد الوزير عبد اللطيف أن المركز يعد من أكبر مراكز التأهيل والعلاج للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة في أفريقيا والشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن هذا الملف يحظى بأولوية خاصة لدى القيادة السياسية. وأضاف: المركز يعكس رؤية الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية ودمج ذوي الاحتياجات الخاصة في مسيرة التنمية المستدامة.

من جهته، أشاد الوزير الإيطالي بمستوى الخدمات المقدمة في المركز، وأثنى على الجهود المصرية في دعم ودمج ذوي الاحتياجات الخاصة بالمجتمع.

وتم إنشاء المركز في 2019 بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويعد من أكبر مراكز التأهيل في المنطقة بمساحة 24 ألف متر مربع.

ويقدم المركز مجموعة من الخدمات المتميزة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، بما في ذلك العلاج الطبيعي والمائي، التكامل الحسي، وتنمية المهارات، بالإضافة إلى برامج تأهيلية متخصصة في صعوبات التعلم واضطرابات طيف التوحد. كما يواصل المركز استقبال نحو 250 حالة يوميًا من جميع أنحاء مصر.