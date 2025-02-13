تسهيل استخراج بطاقات الرقم القومي لـ471 سيدة بقرى "حياة كريمة" بأسوان

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، فى إطار الجهود المبذولة للتخفيف عن كاهل المواطنين قيام فرع المجلس القومى للمرأة بتنظيم 6 مأموريات للرقم القومى، استهدفت إصدار بطاقات شخصية لعدد 471 سيدة وفتاة بمختلف القرى والنجوع وخاصة المستهدفة للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة) .

مأموريات للرقم القومى بقري حياة كريمة بأسوان

وأكد محافظ أسوان، على حرص المحافظة لدعم الأنشطة والمبادرات التى تساهم فى تمكين الأهالى لإستخراج الأوراق والمستندات الثبوتية اللازمة لحصولهم على حقوقهم الاجتماعية، والاستفادة من مختلف الخدمات الحكومية مع إتاحة الفرصة لممارسة أداورهم الإقتصادية والسياسية فى المجتمع بالشكل المطلوب .

القرى التي استهدفتها المأموريات

ومن جانبها أوضحت الدكتورة هدى مصطفى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بأن مأموريات الرقم القومى استهدفت قرى العدوة وفارس والجعافرة والأعقاب وأبو الريش قبلى بالإضافة إلى عزبة الفرن بكيما وذلك فى الفترة من يوم 3 وحتى 12 فبراير الحالى.

وأشارت مقررة فرع المجلس القومى للمرأة إلى المأموريات تم تنظيمها تحت رعاية محافظ أسوان وبالتعاون والتنسيق مع مصلحة السجل المدنى ضمن فعاليات المبادرة الوطنية ( بداية جديدة لبناء الإنسان )، والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى لتحسين جودة الحياة من خلال تبنى سياسات حماية متكاملة، تهدف إلى تقديم المزيد من الدعم لجميع الفئات داخل المجتمع بمختلف المجالات الإقتصادية والإجتماعية والتعليمية وغيرها من أجل تحقيق التنمية المستدامة بمفهومها الشامل .

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