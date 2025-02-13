“الزراعة” تشارك في معارض أهلا رمضان وتخفيضات في السلع الغذائية

شاركت اليوم بعض الهيئات والقطاعات التابعة لوزارة الزراعة في معرض "أهلا رمضان" الذي افتتحه الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة بالحى العاشر بمدينة نصر.

وقال اللواء أشرف الشرقاوي رئيس الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية، إن محافظ القاهرة تفقد جناح وزارة الزراعة، مشيدا بالسلع المعروضة وأسعار الخضر والفاكهة التى يتم بيعها بأقل من سعر التكلفة.

وأضاف، أنه تنفيذا لتوجيهات الوزير سوف يقوم الاتحاد بفتح منافذ للجمهور تحت شعار "أهلا رمضان" لتخفيف العبء عن المواطنين وغير هادفين لتحقيق أي أرباح من خلال التعاون مع كبريات الشركات المصدرة للحاصلات البستانية.



وقال “الشرقاوي” إن الأسعار تتجاوز ال 30% مساهمة من وزارة الزراعة لرفع المعاناه عن كاهل المواطنين فى معظم الاحياء بالمحافظات.



ومن ناحيته قال اللواء أمجد سعده مستشار وزير الزراعة للشؤون المالية، أن الايام القادمة سوف تشهد اشتراك الوزارة في المعارض التى تنظمها الوزارات والمحافظات، بالإضافة إلى المعارض التى سوف تطلقها الوزارة سواء في القاهرة، أو المحافظات والتي تشمل جميع السلع الغذائية التي تحتاجها الأسر المصرية خلال الشهر الكريم، بما ذلك مستلزمات رمضان من التمور والمكسرات والياميش .



وأكد "سعده"، أن توجيهات وزير الزراعة هي تسهيل إجراءات اشتراك القطاع الخاص في معرض السلع الغذائية، وعدم فرض أي أعباء مالية عليهم حتى لا يتحملها المستهلك في النهاية، ويتمكن من شراء السلع بأسعار مناسبة.

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