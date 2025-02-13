تعرف علي قائمة منتخب مصر المشاركة بالبطولة العربية لسباعيات الرجبي بالإسكندرية

أعلن التونسي رمزي الزغلامي المدير الفني لمنتخب مصر، عن قائمة الفراعنة المشاركة في البطولة العربية لسباعيات الرجبي للرجال والسيدات، المقرر إقامتها على ستاد الأسكندرية، خلال يومي 14 و15 فبراير الجاري بمشاركة 10 منتخبات.

وضمت قائمة منتخب مصر للسيدات كل من: هالة قورة ورولا الوزيري وكنزي سلامة وملك سويلم وندا سمير وفريدة زقزوق وفريدة الشرقاوي ونور شلبي وملك سيف النصر وروان رشاد وفريدة الجزار وميسرة محمد

بينما تضم قائمة منتخب مصر للرجال كل من: أحمد السيد وسيف السنباطي وأحمد نجيب وعلي منسي وجوزيف سليم ومروان أحمد وياسين صاحب ومحمد حمزاوي وأحمد هشام وياسين الدعور ومحمود سليمان وفادي شحتة.

وتخوض المنتخبات المشاركة في البطولة تدريباتها على ملاعب نادي سموحة بالإسكندرية استعدادًا لإنطلاق البطولة.

ويشارك في البطولة 10 منتخبات في منافسات الرجال في نسختها العاشرة وهم: " مصر والسعودية والأردن والأمارات وليبيا وسوريا ولبنان وفلسطين والعراق والمغرب" بينما يشارك في منافسات السيدات والتي تقام نسختها الخامسة 7 منتخبات وهم "مصر والسعودية والإمارات وسوريا ولبنان والأردن وتونس".

وتقام منافسات البطولة بنظام المجموعتين على أن يصعد الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور قبل النهائي حيث يواجه أول المجموعة الأولى ثاني المجموعة الثانية، الأمر نفسه بالنسبة للمجموعة الثانية حتى الوصول إلى المباراة النهائية التي ستقام يوم السبت.

وكانت منتخب مصر للرجبي رجال قد توج بلقب البطولة عام 2018 بعدما كان قد حقق فضيتين متتاليتين في عامي 2016 و 2017 بينما حقق منتخب السيدات عام 2021 إنجاز تاريخي بالتتويج باللقب في أول مشاركة له دون تلقي أي محاولة في منطقتهم ثم حقق بعدها سيدات الفراعنة ميداليتين برونزيتين متتاليتين في عامي 2023 و 2024.