رسميًا.. برشلونة يحصن مدافعه الشاب كوبارسي بعقد حتى 2029

أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الخميس، رسميًا تجديد عقد مدافعه الشاب باو كوبارسي حتى عام 2029، ليقطع الطريق على الأندية التي ترغب في الحصول على خدماته.

وجاء هذا التجديد بعد الأداء المذهل الذي قدمه كوبارسي خلال الموسم الحالي تحت قيادة المدرب هانز فليك، حيث أصبح عنصرًا أساسيًا في تشكيل الفريق الكتالوني على الرغم من صغر سنه.

تجديد عقد باو كوبارسي مع برشلونة

وشهد حفل توقيع كوبارسي على عقده الجديد مع برشلونة في حضور رئيس النادي خوان لابورتا ونائبه الأول رافا يوستي والمدير الرياضي ديكو.

يعتبر كوبارسي، الذي يبلغ من العمر 18 عامًا، من أبرز المواهب الصاعدة في عالم كرة القدم، ويعد أحد أفضل المدافعين في العالم في الوقت الحالي.

شارك كوبارسي في 60 مباراة مع فريق برشلونة الأول، منذ ظهوره الأول في 18 يناير 2024 في مباراة كأس الملك ضد يونيونيستاس.

باو كوبارسي

وأشاد النادي بموهبة كوبارسي في بيانه الرسمي، حيث وصفه بأنه «ليس مجرد مدافع حازم، بل يقرأ اللعبة جيدًا، ويمتلك تمريرات رائعة تليق بأفضل لاعبي خط الوسط».

وأضاف بيان برشلونة: «كوبارسي هو برشلونة بنسبة 100%، ومن المقرر أن يظل كذلك لسنوات عديدة أخرى».

انضم كوبارسي إلى أكاديمية لاماسيا الشهيرة في برشلونة عام 2018، قادماً من ناشئي جيرونا، وتدرج في الفئات السنية المختلفة للنادي الكتالوني، قبل تصعيده للفريق الأول.

ويعد كوبارسي خامس لاعب يجدد عقده مع برشلونة في الفترة الأخيرة، بعد كل من جافي حتى 2030، وجيرارد مارتن حتى 2028، ورونالد أراوخو حتى 2031، وبيدري حتى 2030.

لعب كوبارسي هذا الموسم 23 مباراة في الدوري الإسباني، و8 مباريات في دوري أبطال أوروبا، و3 مباريات في كأس الملك، ومباراتين في السوبر الإسباني.

كما توج مع برشلونة ببطولة السوبر الإسباني، وحقق الميدالية الذهبية مع منتخب إسبانيا الأولمبي في أولمبياد باريس 2024 على حساب فرنسا.