300 فرصة عمل بإحدى الدول العربية براتب يصل إلى 123 ألف جنيه

أعلن وزير العمل محمد جبران اليوم الخميس، الموافق 13 فبراير 2025 عن توفير 300 فرصة عمل جديدة بإحدى شركات التجارة العامة والمقاولات بإحدى الدول العربية، والتي ترغب في استقدام عدد 300 عامل مصري في تخصصات مختلفة.

وأوضح أن هذه الفرص يتم توفيرها من جانب مكاتب التمثيل العمالي بالخارج بالتنسيق مع الإدراة المركزية للعلاقات الدولية، والإدارة العامة للتشغيل.

وقال الوزير، إن هذه الفرص المتاحة والمعلن عنها اليوم، ستكون من خلال التعاقد لمدة 3 سنوات للشباب من سن 23 إلى 40 سنة، حيث توفر الشركة الضمان الصحي إلى جانب السكن والمواصلات، وتتراوح المرتبات ما يعادل من 29520 إلى 123 ألف جنيه مصري.

ووجه وزير العمل الدعوة للشباب الذين لديهم مؤهل علمي مناسب حسب طبيعة العمل وخبرة عملية من 3 سنوات إلى 15 سنة، بسرعة التقدم والحصول على الوظيفة وذلك بداية من اليوم 13 فبراير ولمدة 5 أيام على البريد الإلكتروني employment@labour.gov.eg

وأوضحت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، أن التخصصات المطلوبة هي : 15 مهندس طرق تصميم براتب يعادل من (82000 - 123000) جنيه مصري،و 50 سائق شاحنة براتب من ( 36080 - 45100) جنيه مصري، و 10 سائق سيارة خصوصي براتب من (29520 - 32800 ) جنيه مصري، و5 مراقب عمل براتب من ( 49200 - 57400 جنيه) جنيه مصري،و 1 محاسب عام براتب من (53300 - 65600) جنيه مصري، و25 حداد مباني عام براتب من (36900 - 41000) جنيه مصري، و 177 عامل صيانة طرق براتب من (29520 - 32800 ) جنيه مصري، و1 سكرتير براتب من (36900 - 41000) جنيه مصري، و 1 مندوب مشتريات براتب من ( 36900 - 41000) جنيه مصري،و 5 مخلص معاملات براتب من (36900 - 41000) جنيه مصري،و 2 مدير حسابات براتب من (82000 - 90200) جنيه مصري، و 2 باحث قانوني براتب من ( 57400 - 65600 ) جنيه مصري، و6 ميكانيكى آلات ثقيلة عام براتب من ( 53300 - 57400 ) جنيه مصري.