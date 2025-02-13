اعتماد 12 مليون جنيه لإعادة الإنارة بكوبرى خزان أسوان البديل

أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان توجيهاته لإدارة المرور، لتكثيف الحملات المرورية بطول محور وكوبرى بديل خزان أسوان الحر ، مع تشديد الرقابة والمراقبة بالرادار على فترات متباينة ومفاجئة، للحد من السرعات الزائدة والسير العكسى لمنع وقوع الحوادث، والحفاظ على سلامة الأرواح .

محور وكوبرى بديل خزان أسوان الحر

وأكد الدكتور إسماعيل كمال، على أنه بناء على طلب المحافظة وافق الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل على اعتماد 12 مليون جنيه لإعادة تركيب الكابل الرئيسى للكهرباء من أجل تغذية أعمدة الإنارة وتشغيلها بكامل طاقتها بطول 5 كم بعد الكوبرى تجاه المطار لتحقيق الأمان والسلامة أمام قائدى السيارات والمركبات .

تشكيل لجنة فنية لتنفيذ الحلول الهندسية لتحديد مسارات النزول والطلوع للكوبرى

وكلف محافظ أسوان بتشكيل لجنة فنية برئاسة اللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ ، وعضوية مديرى المرور والطرق والهيئة العامة للطرق والكبارى ورئيس مركز ومدينة أسوان، من أجل تنفيذ الحلول الهندسية السريعة والعاجلة لتحديد مسارات النزول والطلوع للكوبرى من خلال تركيب الحواجز الخرسانية بارتفاعات مناسبة ووضع العلامات الإرشادية واللوحات الفوسفورية ، مع تركيب المطبات الصوتية ، وكاميرات المراقبة ، لحين الإنتهاء من الأعمال النهائية للمطالع والمنازل والمداخل والمخارج .

وقد كشف محافظ أسوان عن أنه تم التنسيق مع مدير أمن أسوان اللواء محمد أبو الليل لوضع تمركز أمنى ثابت بمنتصف الكوبرى ، مع زيادة إنتشار الدوريات الشرطية بالمداخل والمخارج للحد من أى مخالفات ، ولتأمين حركة المرور على الوجه الأكمل .

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