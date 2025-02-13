مدبولي: هناك خطة لزيادة الترويج السياحي تزامنا مع قرب افتتاح المتحف الكبير

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة وضعت خطة متكاملة لزيادة الترويج السياحي، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، وذلك بالتزامن مع اقتراب افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي يُعد حدثًا عالميًا بارزًا يعكس مكانة مصر التاريخية والثقافية، خاصة مع امتلاكها ثلث آثار العالم.

وأضاف مدبولي، خلال المؤتمر الأسبوعي للحكومة الذي بثته قناة "إكسترا نيوز"، أن المتحف من المتوقع أن يجذب أكثر من 3 ملايين سائح إضافي سنويًا، مما سيؤدي إلى تعزيز قطاع السياحة، ودعم الاقتصاد الوطني بشكل كبير.

وفي سياق آخر، أشار مدبولي إلى أن الحكومة تعمل حاليًا على إعداد خطة تنفيذية بشأن قانون الإيجارات القديمة للوحدات السكنية، وذلك وفقًا لحكم المحكمة الدستورية، موضحًا أن هذا الملف يخضع لحوار مجتمعي واسع، يشمل مجلس أمناء الحوار الوطني، بالإضافة إلى آليات أخرى، لضمان تحقيق التوازن العادل بين جميع الأطراف.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تدرس جميع الحالات المختلفة للوصول إلى صيغة تحقق الإنصاف بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع مراعاة الفئات غير القادرة على تحمل أي زيادات مفاجئة في الإيجارات. كما شدد على أنه سيتم اعتماد مرحلة انتقالية لضمان التطبيق التدريجي لأي تعديلات، بما لا يضر بمصالح المواطنين.

وأوضح مدبولي أن اللجان المتخصصة تواصل عملها للخروج بحلول تحقق العدالة والتوازن في تنفيذ الحكم القضائي، دون التأثير السلبي على الفئات الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن الحكومة لن تتخذ أي قرارات نهائية قبل الانتهاء من هذه الدراسات وإصدار التوصيات المناسبة.