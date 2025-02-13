ads
الخميس 13 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

بعد تعرضه لحادث.. كمال أبو رية يطمئن جمهوره عبر "البوابة نيوز"

كمال أبو رية
كمال أبو رية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

طمأن الفنان الكبير كمال أبو رية، جمهوره عليه بعد تعرضه لحادث وهو في طريق عودته للمنزل بوقت متأخر عقب انتهاء التصوير أمس الأربعاء.

وقال كمال في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز": "أنا بخير وكويس الحمد لله وربنا قدر ولطف وأطمأن الجمهور، ورجعت للتصوير اليوم بفضل الله".

ويستكمل كمال أبو رية اليوم الخميس، تصوير دوره في مسلسل "سيد الناس" المنتظر عرضه في شهر رمضان المقبل.

مسلسل "سيد الناس" من بطولة عمرو سعد، وإلهام شاهين، أحمد زاهر، سلوي عثمان ، أحمد رزق، إنجي المقدم، كمال أبو رية، بشرى، رنا رئيس، ريم مصطفى، منة فضالى، أحمد فهيم، خالد الصاوي ، محمود قابيل، طارق النهري وتأليف ورشة قلم، وإخراج محمد سامي.

وتدور أحداث مسلسل "سيد الناس" فى إطار اجتماعي حول إحدى العائلات الكبري، حيث تحدث مفاجأة لبطل الأحداث تقلب الأحداث رأسا على عقب.

لحادث كمال أبو رية يطمئن جمهوره