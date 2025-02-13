بعد تعرضه لحادث.. كمال أبو رية يطمئن جمهوره عبر "البوابة نيوز"

طمأن الفنان الكبير كمال أبو رية، جمهوره عليه بعد تعرضه لحادث وهو في طريق عودته للمنزل بوقت متأخر عقب انتهاء التصوير أمس الأربعاء.

وقال كمال في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز": "أنا بخير وكويس الحمد لله وربنا قدر ولطف وأطمأن الجمهور، ورجعت للتصوير اليوم بفضل الله".

ويستكمل كمال أبو رية اليوم الخميس، تصوير دوره في مسلسل "سيد الناس" المنتظر عرضه في شهر رمضان المقبل.

مسلسل "سيد الناس" من بطولة عمرو سعد، وإلهام شاهين، أحمد زاهر، سلوي عثمان ، أحمد رزق، إنجي المقدم، كمال أبو رية، بشرى، رنا رئيس، ريم مصطفى، منة فضالى، أحمد فهيم، خالد الصاوي ، محمود قابيل، طارق النهري وتأليف ورشة قلم، وإخراج محمد سامي.

وتدور أحداث مسلسل "سيد الناس" فى إطار اجتماعي حول إحدى العائلات الكبري، حيث تحدث مفاجأة لبطل الأحداث تقلب الأحداث رأسا على عقب.