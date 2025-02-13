رئيس بولندا: ترامب سياسي بأسلوب تجاري.. وروسيا لن تنتصر

قال الرئيس البولندي أندريه دودا، إن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن قطاع غزة تتطلب نهجاً هادئاً، مشيراً إلى أنه ناقش الموضوع مع رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد.

وأضاف أن شروط ترامب للمفاوضات هي بداية للتفاوض، متمنياً أن تفضي المباحثات إلى نتائج مقبولة للطرفين.

وفيما يخص الحرب في أوكرانيا، أكد دودا أن روسيا لن تنتصر في الحرب بسبب الخسائر البشرية الفادحة، مشدداً على أن استعادة أوكرانيا سيادتها تعزز من سيادة القانون الدولي.

وأوضح أن الغزو الروسي أدى لأزمة طاقة في أوروبا وزيادة الإنفاق لدعم أوكرانيا، محملاً روسيا المسؤولية عن هذه الخسائر.

كما أكد دودا دعم بلاده لتحرير الأموال الروسية المجمدة، محذراً من أن انتصار روسيا قد يؤدي إلى توسع عسكري وحروب جديدة.

وأوضح أن بولندا تدعم أوكرانيا بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، مشيراً إلى أن بولندا تنفق نحو 5% من ناتجها المحلي على الدفاع، مع خطط لتعزيز قواتها المسلحة لضمان الردع.

وفيما يخص العلاقات مع الولايات المتحدة، أشاد دودا بالتعاون مع ترامب خلال ولايته الأولى، مؤكداً أن بولندا أبرمت عقوداً مع أمريكا لتوريد الغاز والأسلحة، بما في ذلك مقاتلات F-35.