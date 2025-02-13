«القاهرة الإخبارية»: عائلات المحتجزين يريدون تسريع المباحثات لإتمام المرحلة الثانية من الصفقة

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من القدس المحتلة، إن هناك توقعات إسرائيلية كبيرة بتقليص عدد الأيام التي يتم خلالها الإفراج عن المحتجزين، موضحة أن الإفراج عادة ما يتم في يوم السبت، ولكن هناك ضغوط إسرائيلية من خلال الوساطات على حركة حماس، حيث تفيد المصادر الإسرائيلية بأن الجانب الإسرائيلي يسعى لتسريع الإفراج عن الأحياء التسعة من المحتجزين في المرحلة الأولى على الأقل.

وأضافت أبو شمسية، خلال رسالة مباشرة على الهواء، أنه منذ صباح اليوم، يقوم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالترويج لموافقة الحكومة على خطط عملية للتعامل مع أي سيناريو محتمل.

وأشارت إلى أنه في وقت سابق من أمس، كانت هناك مظاهرات مستمرة أمام مكتب نتنياهو في القدس المحتلة، بهدف الضغط على الحكومة الإسرائيلية لاستكمال المرحلة الأولى من صفقة التبادل.

وتابعت: "الشارع الإسرائيلي وعائلات المحتجزين يطالبون أيضًا بتسريع المباحثات للوصول إلى المرحلة الثانية من صفقة التبادل، بسبب الأوضاع الصحية الصعبة للمحتجزين، خاصة بعد الصور الأخيرة التي حصلت عليها إسرائيل من خلال الإفراج عن المحتجزين الثلاثة الذين كانوا يعانون من ضعف صحي وجسدي واضح، وفقًا لما ذكرته عائلاتهم".

