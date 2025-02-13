رئيس الوزراء: المخزون الاستراتيجي من السلع يكفي 6 أشهر

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر تمتلك مخزونًا استراتيجيًا من السلع الأساسية يكفي لستة أشهر على الأقل، موضحًا أن الحكومة عملت على تأمين هذا المخزون منذ فترة طويلة لضمان استقرار الأسواق ومنع حدوث أي أزمات.

وأوضح خلال المؤتمر الأسبوعي للحكومة، الذي نقلته فضائية "إكسترا نيوز"، أن المواطنين ليسوا بحاجة إلى شراء كميات كبيرة من السلع دفعة واحدة، مشددًا على أن الأفضل هو التسوق وفق الحاجة اليومية أو كل يومين، لتفادي تكديس السلع وإهدارها عند انتهاء صلاحيتها دون الاستفادة منها.

كما أشار إلى ضرورة تغيير ثقافة التخزين الزائد تدريجيًا، لما لذلك من أثر إيجابي في تقليل الضغط على الأسواق والموارد، وهو ما تتبعه العديد من دول العالم، مؤكدًا، أن الدولة مستمرة في تأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، داعيًا إلى الاطمئنان وعدم القلق بشأن توافرها خلال الفترة المقبلة.