مدبولي: عقد لقاءات منتظمة مع «أمناء الحوار الوطني» لمناقشة القضايا المهمة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الأسبوع الجاري شهد اجتماعًا مطولًا مع أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني، استمر لمدة ثلاث ساعات ونصف، ووُصف بأنه كان "شديد الثراء"، حيث تم الاتفاق على آلية العمل خلال الفترة المقبلة، مع تكليف وزير الشؤون النيابية والاتصال السياسي بمتابعة تنفيذ ما تم التوافق عليه.

وأضاف مدبولي، خلال المؤتمر الأسبوعي للحكومة الذي بثته قناة "إكسترا نيوز"، أن هناك خطة لعقد لقاءات منتظمة مع أعضاء مجلس الأمناء لمناقشة جميع القضايا والملفات ذات الأولوية، مؤكدًا أن الحوار سيستمر بشكل دوري لضمان التفاعل المستمر مع مختلف القضايا المطروحة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه سيتم عقد أول اجتماع مع أعضاء اللجان الاستشارية، بالتنسيق مع مجلس التنسيق للسياسات النقدية، مباشرة بعد المؤتمر الصحفي الحالي، وذلك لمناقشة الوضع الاقتصادي المصري بشكل شامل، موضحًا، أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الحكومة على الاستماع إلى آراء الخبراء وممثلي القطاع الخاص بشأن مختلف التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد.