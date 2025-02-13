شوط أول سلبى بين مودرن سبورت وطلائع الجيش في دوري "نايل"

أنتهى الشوط الأول من لقاء فريق مودرن سبورت الذى يستضيف نظيره طلائع الجيش، بالتعادل السلبى بدون أهداف، من المباراة المقامة بينها الآن على ملعب "ستاد القاهرة الدولي"، ضمن منافسات الجولة الـ 13 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "نايل".

تبادل الفريقان السيطرة على الكرة، وفشل كل فريق فى ترجمة سيطرتهما على الكرة بتسجيل أى هدف، كما لم ينجح أي فريق في فرض أسلوب لعبه على الآخر.

ودخل احمد صالح المدير الفني لفريق مودرن اللقاء، بتشكيل جاء كالتالي:

حراسة المرمى: محمود جنش.

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور، محمد دسوقي، طارق سيد، محمود شعبان.

خط الوسط: غنام محمد، معتز زدام، أحمد يوسف، محمد هلال.

خط الهجوم: أحمد عاطف، حسام حسن.

ويجلس على مقاعد البدلاء كلٌ من: محمد مجدي، وليد علي، عبد الله حافظ، محمد مسعد، ضياء السيد، عبد الرحمن رشدان، ارنولد ايبا، أحمد كباكا، وعلي فوزي.

بينما دخل عبدالحميد بسيونى اللقاء بتشكيل جاء كالتالى:

حراسة المرمى: عمر رضوان.

خط الدفاع: فتح الله، عمرو طارق، زولا، متعب.

خط الوسط: حميد ماو، فريد شوقي، عماد فتحي.

خط الهجوم: يسري وحيد، كريم طارق جودوين شيكا.

ويحتل فريق مودرن قاع ترتيب الدوري المصري برصيد 7 نقاط، بينما يقع فريق طلائع الجيش في المركز الـ 12 برصيد 16 نقطة.