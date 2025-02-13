رسميًا.. إيقاف مدرب ليفربول بعد أحداث مباراة ديربي الميرسيسايد أمام إيفرتون

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عن إيقاف الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، مباراتين، وذلك على خلفية الأحداث التي شهدتها مباراة الفريق الأخيرة أمام إيفرتون في ديربي الميرسيسايد.

حل فريق ليفربول الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح، أمس الأربعاء، ضيفًا على جاره إيفرتون في مباراة ديربي الميرسيسايد، المؤجلة بينهما من الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأفاد بيان صادر عن الاتحاد الإنجليزي بأن سلوت استخدم لغة مسيئة ومهينة تجاه حكم المباراة، مما استدعى إشهار البطاقة الحمراء في وجهه.

وبناء على ذلك، لن يكون سلوت متواجدًا على خط الملعب في مباراتي ليفربول القادمتين أمام كل من وولفرهامبتون وأستون فيلا.

أحداث مباراة ديربي الميرسيسايد

شهدت مباراة إيفرتون ضد ليفربول أحداثًا مثيرة، سواء أثناء اللقاء أو حتى بعد انطلاق صافرة النهاية، التي أعلنت نتيجة التعادل الإيجابي 2-2.

وشهدت المباراة أحداثًا درامية واشتباكات بين اللاعبين عقب صافرة النهاية، كان بطلها لاعبا إيفرتون وليفربول، عبد الله دوكوري وكورتيس جونز على التوالي.

أشهر حكم اللقاء مايكل أوليفر البطاقة الحمراء في وجه كل من سلوت ومساعده، سبايك هولشوف، بسبب اعتراضهما على القرارات التحكيمية.

وكشفت لقطات تلفزيونية عن أن سلوت دخل في نقاش حاد مع الحكم وتبادل معه بعض الكلمات التي اعتبرها الاتحاد الإنجليزي "مسيئة ومهينة".

يتولى جون هيتينجا، المدرب المساعد الثاني، مهمة قيادة فريق ليفربول في غياب سلوت، حيث يجلس المدير الفني الهولندي ومساعده الأول في المدرجات.

على الرغم من هذا الإيقاف، لا يزال ليفربول يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 57 نقطة، بفارق 7 نقاط عن أقرب ملاحقيه، نادي أرسنال.