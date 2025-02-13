المخرج تود هاينز يحذر من خطر اليمين المتطرف على صناعة السينما

شارك المخرج الأمريكي تود هاينز، رئيس لجنة تحكيم المسابقة الدولية في مهرجان برلين السينمائي الدولي، مخاوفه خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد قبل افتتاح برليناله مساء اليوم الخميس، بخصوص تأثير سياسيات ترامب على صناعة السينما.

واعترف هاينز خلال المؤتمر الصحفي بأن الولايات المتحدة الأمريكية تمر بحالة من الأزمة الخاصة، بسبب القرارات التي اتخذها ترامب خلال أسابيع حكمه الأولى، لكنه هاينز على شعوره بالتفاؤل لوجوده في برلين، وكذلك التحدي لاحتضان هذا المهرجان.

وأضاف هاينز أيضًا أن عودة ترامب للسلطة لها تأثير سلبي على صناعة السينما، لأن الأمر بات متعلقا بكيفية الحفاظ على نزاهتك ووجهة نظرك والتحدث عن القضايا المحيطة بنا بقوة ووضوح قدر الإمكان.

يفتتح برليناله فعاليات نسخته الخامسة والسبعين مساء اليوم، بفيلم "The Light" للمخرج توم تيكوير، وتدور أحداثه في الوقت الحاضر في برلين، ويصور الفيلم عائلة إنجلز الحديثة، التي يبدو أنها لم يعد لديها ما يربطها ببعضها البعض عندما تدخل مدبرة المنزل فرح حياتهم. ووفق بيان الفيلم، تضع المرأة الغامضة من سوريا عالم إنجلز في اختبار غير متوقع وتسلط الضوء على مشاعر كانت مخفية منذ فترة طويلة. وفي هذه العملية، تسعى إلى تنفيذ خطة خاصة بها من شأنها أن تغير حياة الأسرة بشكل جذري.