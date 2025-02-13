نائب محافظ الجيزة يتفقد المنطقة الصناعية بالعياط.. صور

تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، المنطقة الصناعية بجرزا بمركز العياط للوقوف على احتياجات المنطقة من الخدمات والمرافق وتذليل أي معوقات تواجه المستثمرين ، وجاء ذلك في أطار تكليفات محافظ الجيزة بتوفير وتسهيل كافة السبل لتحقيق أعلي معدلات للتنمية في المحافظة، وذلك في ظل رؤية وتوجيهات القيادة السياسية.

كما تابع النائب موقف ملفات التقنين وموقف البنية التحتية بالمنطقة، والتي تشمل مياة الشرب والصرف الصحي لخدمة مصانع المنطقة؛ من مصانع الطوب الطفلي والأسمنتي.

وأكد نائب المحافظ، علي أهمية تقديم كافة أوجه الدعم وإزالة كافة العوائق التي تحول دون تحقيق الطفرة الصناعية بمنطقة جرزا الصناعية.

رافق نائب المحافظ المهندس محمود فوزي، رئيس جهاز الأشراف علي المناطق الصناعية بالمحافظة والمهندس ياسين سيد ياسين، رئيس مركز العياط والمهندس عبدالله حسين، رئيس الجهاز التنفيذي لمنطقة الصناعية بجرزا، وعصام أبو العلا رئيس جهاز معلومات شبكات المرافق بالمحافظة.