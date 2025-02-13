رئيس جامعة كفر الشيخ يعقد اجتماعًا مع وكلاء الوزارات ومدراء عموم المصالح الحكومية

عقد، الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، لقاء مع السادة وكلاء الوزارات ومدراء عموم المصالح الحكومية بمحافظة كفر الشيخ، ذات الصلة بالجامعة كأطراف مجتمعية، لمناقشة نتائج التحليل البيئي للجامعة، وذلك في إطار التحضير لإعداد الخطة الاستراتيجية للجامعة للفترة 2025-2030.

جاء ذلك بحضور الدكتور اسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ورئيس فريق التخطيط الاستراتيجي بالجامعة، والدكتور علي صبري أمين عام الجامعة، والدكتور رياض نوفل مدير وحدة التخطيط الاستراتيجي ومنسق فريق التخطيط الاستراتيجي بالجامعة.



هذا وقد رحب الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، بالسادة وكلاء الوزارات ومدراء عموم المصالح الحكومية بمحافظة كفر الشيخ فى رحاب الجامعة، لمناقشة نتائج التحليل البيئي للجامعة، فى اطار مناقشه الخطه الاستراتيجيه الخامسة لجامعة كفر الشيخ 2025/2030، مؤكداً حرص الجامعة على عقد هذا اللقاء فى وضع خطة استراتيجية تستفيد منها الجامعة حتي تلبي احتياجات سوق العمل لدى الخريجين والتطرق إلى الحلول الإقليمية والدوليه والعمل مع التخصصات المختلفه التى يحتاجها خريجي الجامعة.



وخلال اللقاء، أكد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الجامعة تسير بخطوات ثابتة نحو تحقيق رؤيتها الاستراتيجية للمرحلة المقبلة 2025-2030، والتي تركز على الابتكار والتنمية المستدامة.



وأوضح رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الجامعة تستند في خطتها إلى رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز دورها كمؤسسة تعليمية وبحثية رائدة، تسهم في تطوير المجتمع المصري، وتواكب التحديات المستقبلية من خلال تعزيز التكامل بين التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 واستراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.



وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، علي أهمية ربط الجامعة بالمجتمع من خلال توجيه الأنشطة البحثية والتعليمية لخدمة القطاعات المختلفة، سواء الزراعية أو الصناعية أو التجارية. وشدد على ضرورة تحويل البحوث العلمية إلى تطبيقات عملية تسهم في مواجهة التحديات المجتمعية، موضحًا أن الجامعة تسعى دائمًا إلى تحقيق التميز والإبداع، بما يعزز مكانتها كمؤسسة تعليمية وبحثية قادرة على قيادة التنمية الشاملة.



وانهى رئيس جامعة كفر الشيخ كلمته بتقديم الشكر لفريق الخطة الاستراتيجية وذلك لجهودهم في عمل الاستبيانات وتحليل الفجوة والتحليل البيئي بالإضافة إلى جهودهم لجمع انجازات القطاعات الثلاث، متمنياً لهم التوفيق في المراحل القادمة من إعداد الخطة.



ومن جانبه، أوضح الدكتور اسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ورئيس فريق التخطيط الاستراتيجي بالجامعة، أن اللقاء تناول استعراض استراتيجية وزارة التعليم العالي 2030، والتي ترتكز على سبعة محاور رئيسية. هذه المحاور تشمل التكامل بين التعليم العالي ومؤسسات الإنتاج بالدولة لسد الفجوة بين البرامج الأكاديمية واحتياجات الأقاليم المختلفة، إلى جانب تطوير برامج تعليمية متداخلة التخصصات لحل المشكلات المجتمعية.



كما أشار الدكتور اسماعيل القن، إلى أن الاستراتيجية تسعى لتعزيز الاتصال بين الجامعات والصناعات المحلية مع الانفتاح على المجتمعات العلمية الدولية، بهدف تطوير التكنولوجيا وتحقيق الاستدامة عبر الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.



يمثل هذا اللقاء خطوة محورية نحو تحقيق رؤية جامعة كفر الشيخ لمواكبة التحديات المستقبلية، مع التركيز على رفع مستوى التعليم الإبداعي ودعم التنمية المستدامة، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة المصرية 2030.

1000066762

1000066753

1000066747

1000066735

1000066713

1000066711