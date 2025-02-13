منتخب مصر تحت 17 عام في المجموعة الثانية بكأس أفريقيا

أسفرت قرعة كأس الأمم الأفريقية تحت 17 عامًا عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الثانية مع بوركينا فاسو وجنوب أفريقيا وبطل تصفيات المنطقة الوسطى.

واجرى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، قرعة بطولات كأس الأمم الأفريقية للناشئين مواليد 2008، والشباب مواليد 2005، والكرة النسائية داخل الصالات، اليوم الخميس، الموافق 13 فبراير الجاري.

ويشارك في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عامًا التي تستضيفها كوت ديفوار 2025، منتخبات: (مصر - المغرب - نيجيريا - غانا - كوت ديفوار - جنوب أفريقيا - زامبيا - السنغال - سيراليون - تنزانيا - كينيا - الكونغو الديمقراطية - بجانب منتخب من وسط أفريقيا).

بينما يشارك في بطولة كأس الأمم الأفريقية للناشئين تحت 17 عامًا التي تقام في المغرب 2025، منتخبات: (مصر - المغرب - تونس - بوركينا فاسو - كوت ديفوار - أنغولا - زامبيا - جنوب أفريقيا - السنغال - مالي - جامبيا - تنزانيا - أوغندا - الصومال - بجانب منتخبين من وسط أفريقيا).

في حين يشارك في بطولة كأس الأمم الأفريقية للكرة النسائية داخل الصالات 2025 التي تستضيفها المغرب، منتخبات: (مصر - المغرب - أنغولا - الكاميرون - غينيا - مدغشقر - ناميبيا - السنغال - تنزانيا).

وانطلق امس الأربعاء، معسكر منتخب مصر تحت 17 سنة، في مركز المنتخبات الوطنية، استعدادًا لخوض منافسات كأس الأمم الأفريقية، التي تحتضنها الأراضي المغربية العام الجاري.

واختار أحمد الكاس المدير الفني لمنتخب مصر تحت 17 سنة 30 لاعبًا، للانضمام للمعسكر المغلق الذي انطلق اليوم، ويستمر لمدة خمسة أيام.

وشهد المعسكر انضمام 7 لاعبين محترفين ضمن القائمة التي اختارها أحمد الكاس، هم أمير حسن (أوتريخت الهولندي)، كريم البيك (دارمشتات الألماني)، عمر أمين شاكر (برفيرشيلي الإيطالي)، جاريو وصفي (أمستردام إف سي الهولندي)، يوسف أحمد وجيه (إس سي براجا البرتغالي)، ياسين عمرو (جيل فيسنتي البرتغالي) وعمر عبد العظيم (ليمان إف سي السويسري).

ووصل المحترفون السبعة أمس الثلاثاء للانضمام للمعسكر، حيث استقبلهم علاء نبيل المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم.

ويخوض منتخب مصر تحت 17 سنة مباراة ودية اليوم الخميس، أمام الفريق الأول لنادي النجوم، ضمن استعداداته لمنافسات كأس الأمم الأفريقية.