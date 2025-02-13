تدشين أول وحدة حروق متكاملة بصعيد مصر بمحافظة سوهاج

افتتح الدكتور محمد عبدالهادي، نائب محافظ سوهاج، نيابة عن اللواء الدكتور عبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج، والدكتور عمرو دويدار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، إلى جانب عدد من قيادات حزب مستقبل وطن وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، أول وحدة حروق متكاملة على مستوى صعيد مصر في مستشفى سوهاج العام، بتكلفة إجمالية حوالي 24 مليون جنيه.

وتم تجهيز الوحدة بالتعاون بين مديرية الصحة بسوهاج، وحزب مستقبل وطن لتصبح أول وحدة متخصصة لعلاج مصابي الحروق في المحافظة والمحافظات المجاورة، وتعد هذه الوحدة الأولى من نوعها في صعيد مصر، حيث تقدم خدمات علاجية متكاملة لمرضى الحروق بمختلف أنواعها ودرجاتها.

وتتكون الوحدة من ثلاث طوابق على مساحة 200 متر مربع، يشمل الدور الأول القسم الداخلي الذي يحتوي على 7 أسرة، منها 4 أسرة للمستشفى الداخلي و3 أسرة للعناية المتوسطة، بالإضافة إلى غرفة شاور ترولي واستراحة للمرضى، أما الدور الثاني فيضم العناية المركزة التي تحتوي على 6 أسرة، بينما يخصص الدور الثالث للعمليات الجراحية الخاصة بمرضى الحروق، بالإضافة إلى غرف إفاقة وصيدلية.

أكد الدكتور عمرو دويدار على توفير جميع الخدمات الطبية والتمريضية في الوحدة، مشيراً إلى أن الوحدة تتضمن أيضًا أخصائيين للعلاج الطبيعي وأطباء نفسيين، حيث يتم تقديم دعم نفسي للمرضى لضمان تقديم الرعاية المتكاملة.

كما أشار إلى تجهيز الوحدة بأحدث الأجهزة الطبية لمعالجة الحروق وتدريب جميع الكوادر الطبية على أعلى مستوى من الكفاءة.

وأضاف دويدار أنه تم تزويد العناية المركزة بثلاث أجهزة تنفس صناعي لضمان تقديم رعاية صحية كاملة للمرضى في حالات الطوارئ.

من جانبه، أشاد النائب أحمد عبدالجواد، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، بالدور الكبير الذي يقوم به الحزب في دعم قطاع الصحة وخدمة المواطنين.

وأكد أن هذا الإنجاز يمثل خطوة هامة نحو تحسين مستوى الخدمات الصحية في صعيد مصر، مشيدًا بالتعاون المثمر مع مديرية الصحة في تنفيذ هذا المشروع الحيوي.

تأتي هذه الخطوة ضمن إطار الجهود المستمرة لتطوير البنية الصحية في سوهاج وتوفير خدمات طبية متخصصة للمواطنين في جميع أنحاء المحافظة، مع تعزيز دور الأحزاب السياسية في دعم المشاريع المجتمعية التي تسهم في رفع مستوى المعيشة وتحقيق التنمية المستدامة.

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