مدبولي: نتابع تطورات العمل في حقل ظهر واستعادة المعدلات الطبيعية للإنتاج

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، نتابع تطورات العمل في حقل ظهر، ضمن جهود استعادة المعدلات الطبيعية للإنتاج.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء اليوم الخميس أن هناك 180 شركة عالمية متخصصة في مجال التعهيد وتكنولوجيا المعلومات تعمل في مصر وتوفر الكثير من فرص العمل للشباب.

وأكد أن الدولة تعمل على توفير كل الفرص المتاحة للترويج للسياحة المصرية.

وحول موقف مصر من الأحداث الجارية في غزة قال نقف مع الشعب الفلسطيني في إنشاء دولته ونقدم الدعم اللازم في هذه المرحلة المهمة، مشيرا إلى إن القضية الفلسطينية هي إحدى أولويات العمل العربي والإقليمي وستكون محور القمة العربية الطارئة المقبلة في مصر.