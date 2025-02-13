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الخميس 13 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

منتخب الكرة النسائية لكرة الصالات في المجموع الثانية بكأس أفريقيا

منتخب مصر
منتخب مصر
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أسفرت قرعة كأس الأمم الأفريقية للكرة النسائية داخل الصالات، عن تواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية  مع أنجولا وغينيا.

واجرى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، قرعة بطولات كأس الأمم الأفريقية للناشئين مواليد 2008، والشباب مواليد 2005، والكرة النسائية داخل الصالات، اليوم  الخميس، الموافق 13 فبراير الجاري.

ويشارك في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عامًا التي تستضيفها كوت ديفوار 2025، منتخبات: (مصر - المغرب - نيجيريا - غانا - كوت ديفوار - جنوب أفريقيا - زامبيا - السنغال - سيراليون - تنزانيا - كينيا - الكونغو الديمقراطية - بجانب منتخب من وسط أفريقيا).

بينما يشارك في بطولة كأس الأمم الأفريقية للناشئين تحت 17 عامًا التي تقام في المغرب 2025، منتخبات: (مصر - المغرب - تونس - بوركينا فاسو - كوت ديفوار - أنغولا - زامبيا - جنوب أفريقيا - السنغال - مالي - جامبيا - تنزانيا - أوغندا - الصومال - بجانب منتخبين من وسط أفريقيا).

في حين يشارك في بطولة كأس الأمم الأفريقية للكرة النسائية داخل الصالات 2025 التي تستضيفها المغرب، منتخبات: (مصر - المغرب - أنغولا - الكاميرون - غينيا - مدغشقر - ناميبيا - السنغال - تنزانيا).

منتخب الكرة النسائية المجموع الثانية بكأس افريقيا داخل الصالات أنجولا وغينيا المجموعة الثانية