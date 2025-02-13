محافظ الغربية يفتتح معرض “أهلاً رمضان” بطنطا

افتتح اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، أكبر معرض “أهلاً رمضان” بحي أول طنطا، والمقام على أرض البوريفاج، وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة، ودعم المواطنين قبيل شهر رمضان المبارك. وشهد الافتتاح إقبالًا كبيرًا من المواطنين الذين توافدوا للاستفادة من العروض والتخفيضات على مختلف السلع الأساسية، بحضور المهندس علي عبد الستار السكرتير العام المساعد و الأستاذ محمد أنور مصلح رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة الغربية .

وأكد المحافظ، خلال جولته داخل المعرض أن الهدف من إقامته هو تخفيف الأعباء عن المواطنين، وضمان توافر السلع الغذائية بجودة عالية وأسعار تنافسية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأضاف أن المحافظة مستمرة في افتتاح المزيد من المنافذ والمعارض بجميع المراكز والمدن، لضمان وصول المنتجات المدعمة إلى أكبر عدد من المواطنين.

ويضم المعرض تشكيلة واسعة من السلع الغذائية، تشمل اللحوم والدواجن والأسماك والزيوت والسكر والأرز والمكرونة والبقوليات، بالإضافة إلى ياميش رمضان وجميع المستلزمات التي تحتاجها الأسرة خلال الشهر الكريم، مثل التمور والمكسرات والحلويات الرمضانية، بأسعار مخفضة تقل عن نظيرتها في الأسواق الخارجية.

كما يشارك في المعرض عدد من الشركات الكبرى والسلاسل التجارية التي تقدم منتجاتها بجودة عالية تحت إشراف الأجهزة الرقابية بالمحافظة لضمان الالتزام بالأسعار المحددة.

وخلال تفقده لأجنحة المعرض، استمع المحافظ إلى آراء المواطنين حول الأسعار وجودة المنتجات، حيث أعربوا عن سعادتهم بوجود هذه المبادرات التي تساهم في تخفيف العبء عن الأسر، مثمنين الجهود المبذولة لضبط الأسواق وتوفير السلع بأسعار عادلة.

وفي ختام جولته، شدد اللواء أشرف الجندي على أهمية استمرار المتابعة والرقابة لضمان توافر السلع بالكميات الكافية، مؤكدًا أن الغربية لن تدخر جهدًا في دعم المواطنين وتوفير بيئة تسوق آمنة ومريحة تلبي احتياجاتهم خلال الشهر الكريم.

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