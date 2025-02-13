روسيا: نشكل مجموعة تفاوضية بشأن الأزمة الأوكرانية

أعلن ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، أن روسيا بدأت التحضير لتشكيل مجموعة تفاوضية تهدف لإيجاد حل للأزمة الأوكرانية.

جاء ذلك بعد محادثة هاتفية بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب، حيث تم الاتفاق على ضرورة استمرار التواصل وتوجيه تعليمات للمساعدين للعمل على تشكيل المجموعة.

أكد بيسكوف أن المحادثات بدأت بالفعل بعد قرار بوتين، وأن التفاصيل سيتم إعلانها لاحقًا، مشيرًا إلى أن الإدارة الأمريكية الحالية تتبنى موقفًا جديدًا يدعم جهود السلام، وهو تحول إيجابي لروسيا.

ورغم النقاش حول تسوية الأزمة الأوكرانية، أكد بيسكوف أن التفاصيل الدقيقة للمفاوضات ستعتمد على نتائج المحادثات المقبلة بين البلدين.

وبخصوص اتفاقيات "مينسك"، أشار بيسكوف إلى أن روسيا ستأخذها في الحسبان في أي محادثات مستقبلية. كما أضاف أن التدخل الأوروبي في المفاوضات لم يتم تحديده بعد.

خلال المحادثة، تم مناقشة قضايا أخرى مثل النزاع في الشرق الأوسط، البرنامج النووي الإيراني، والعلاقات الثنائية بين روسيا والولايات المتحدة. كما اتفق الرئيسان على تنظيم لقاء قريب. أما بشأن القواعد العسكرية الروسية في سوريا، امتنع بيسكوف عن الإدلاء بتفاصيل حول مصيرها.