محافظ كفر الشيخ يفتتح محطة رفع الصرف الصحي بشمشيرة

افتتح، اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الخميس، محطة رفع الصرف الصحي بقرية شمشيرة بمنطقة مياه مركز فوه، بطاقة تصميمية تصل إلى 4800 متر مكعب يوميًا، لخدمة حوالي 10 آلاف نسمة، وذلك في إطار المشروعات القومية التي يتم تنفيذها بمراكز ومدن المحافظة، بحضور اللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد للمحافظة، ومحمد رأفت، معاون محافظ كفرالشيخ، واللواء محمد عمار، رئيس مركز ومدينة فوه، واللواء حسن عبدالغني، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفرالشيخ، والمهندس هشام داود، نائب رئيس مجلس الإدارة، والدكتورة جميانة لويس، عضو مجلس النواب، ورؤساء القطاعات بالشركة، وعدد من القيادات التنفيذية.

واستمع محافظ كفرالشيخ، إلى شرح تفصيلي حول محطة رافع الصرف الصحي بشمشيرة، التي تهدف إلى تحسين البنية الأساسية للقرية، كما تفقد غرفة الديزل، وعنبر الطلمبات، والبيارة العمومية، وذلك في إطار التأكد من تنفيذ المشروع وفقًا للمواصفات الفنية المحددة، مؤكدًا على دعم الدولة المستمر لمشروعات البنية الأساسية لخدمة المواطنين في كفرالشيخ، بما يضمن تحسين جودة الحياة لأهالي المحافظة.

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أن رافع صرف صحي شمشيرة يقع على مساحة 300 متر مربع، ويصل طول شبكة الانحدار إلى 8 كيلومترات، بينما تمتد خطوط الطرد لمسافة 5 كيلومترات، مشيرًا إلى أن هناك اهتمام ومتابعة مستمرة وتذليل أي عقبات للإسراع في إنهاء مشروع معالجة الصرف الصحي بقرى المحافظة، بما يواكب جهود الدولة لتوفير مزيد من الخدمات للمواطنين، ووفقًا لاهتمام القيادة السياسية بتدشين عدد من محطات معالجة المياه لتحسين جودة الحياة لأهالينا.

وأكد محافظ كفرالشيخ، أن مشروعات الصرف الصحي من أهم مشروعات البينة الأساسية التي تحرص المحافظة على متابعة نسب التنفيذ بها وحل المشكلات التي تواجهها بشكل لحظي وسرعة إنجازها، بما يحقق رضا المواطنين بجميع مراكز المحافظة، حيث نتطلع لتحقيق خدمات الصرف الصحي بنسبة 100% لجميع القرى المستهدفة، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على نظافة البيئة والصحة العامة للمواطنين.

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