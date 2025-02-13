متاجر شهيرة مزيفة.. تحذيرات من عمليات خداع إلكتروني في عيد الحب

مع اقتراب عيد الحب، تتزايد عمليات الخداع الإلكتروني والتصيّد الاحتيالي، حيث يستغل مجرمو الإنترنت حماس المتسوقين عبر الإنترنت لإنشاء مواقع إلكترونية وهمية تقدم عروضًا جذابة على الهدايا، والمجوهرات، وأجهزة التكنولوجيا.

وحذر خبراء كاسبرسكي من هذه التهديدات، مقدمين نصائح عملية لحماية المستخدمين من الوقوع ضحايا للاحتيال الإلكتروني.

احذر من العروض المغرية – ليس كل ما يلمع ذهبًا

يعد عيد الحب أحد أكثر الأيام شعبيةً للتقدم بطلب الزواج، مما يجعله فرصة سانحة لمجرمي الإنترنت لاستهداف الباحثين عن خواتم الخطوبة عبر الإنترنت. وكشف خبراء كاسبرسكي عن موقع مزيف يقلّد متجر أمازون بدقة، حيث يعرض عروضًا مغرية على المجوهرات، مستهدفًا سرقة بيانات تسجيل الدخول للمستخدمين. بمجرد إدخال بيانات الحساب، يتمكن المحتالون من الاستيلاء على الحسابات، مما قد يؤدي إلى تسريبات مالية وهجمات تصيد إضافية.

المتاجر الوهمية – أزهار بلا وجود

تُعد الزهور من أكثر الهدايا شيوعًا في عيد الحب، حيث يتم زراعة 250 مليون وردة سنويًا خصيصًا لهذه المناسبة، إلا أن هذا القطاع المزدهر لا يسلم من عمليات الخداع، حيث أنشأ المحتالون متاجر إلكترونية وهمية تعرض عروضًا وخصومات وهمية على باقات الورود، مستخدمين صورًا جذابة لاستدراج العملاء لدفع مبالغ مالية مقابل طلبات لا يتم تنفيذها أبدًا.

استغلال شعبية الأجهزة الذكية

تحظى الأجهزة الذكية بشعبية متزايدة بين هدايا عيد الحب، حيث أصبحت أجهزة المنزل الذكي والأجهزة الشخصية من الخيارات المفضلة. واستغل مجرمو الإنترنت هذا الاتجاه عبر إنشاء متاجر إلكترونية زائفة تزعم تقديم منتجات من علامات تجارية شهيرة بأسعار مخفضة، بهدف سرقة بيانات الدفع الخاصة بالمستخدمين.

كاسبرسكي تقدم نصائح لتجنب الخداع الإلكتروني

وللحماية من عمليات الخداع الإلكتروني، يوصي خبراء كاسبرسكي باتباع الإجراءات التالية:

تحقق من روابط المواقع الإلكترونية وأسماء النطاقات، وتجنب الشراء من مواقع غير رسمية.

احذر من العروض المشبوهة عبر البريد الإلكتروني، فقد تكون رسائل تصيد احتيالي تستهدف سرقة بياناتك.

لا تكشف عن بياناتك الشخصية والمصرفية إلا على مواقع آمنة وموثوقة.

استخدم حلول الأمن السيبراني المتقدمة.