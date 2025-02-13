مصر تدين حادث الدهس في ميونخ

الخميس 13/فبراير/2025 - 04:27 م

أدانت مصر، حادث الدهس الذي وقع اليوم الخميس، بمدينة ميونخ الألمانية، والذى أسفر عن وقوع عدد من المصابين.

وأكدت مصر -في بيان صادر عن وزارة الخارجية- تضامنها الكامل مع ألمانيا الاتحادية الصديقة، واستنكارها لكافة أشكال العنف، وتتقدم بأطيب التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين

وكانت السلطات الألمانية أعلنت ارتفاع عدد المصابين جراء حادث الدهس الذي وقع اليوم الخميس، في مدينة ميونيخ إلى 28 شخصا، وأشارت إلى أن مرتكب الحادث أفغاني الجنسية ولاتزال دوافعه قيد التحقيق.

وقالت الشرطة الألمانية إن سيارة صدمت حشدا خلال تظاهرة نظمتها نقابة عمال الخدمات (فيردي) في ساحة بالقرب من وسط مدينة ميونيخ، وأنه يُعتقد أن المشتبه به هو طالب لجوء أفغاني يبلغ من العمر 24 عاما.